Hamza Dağ açıkladı! İzmir'de amatör kulüplere 2 milyon 370 bin nakdi yardım yapıldı

İzmir'in her branştan amatör spor kulüplerine, ihtiyaçları doğrultusunda destekler verildiğini belirten Dağ, açıklamasında "Çocuklarımızı ve genç sporcularımızı geleceğe hazırlayan spor kulüplerimizin salgından etkilenme düzeylerini minimum seviyeye indirmek için İzmir'de 274 spor kulübümüze toplamda 2 milyon 370 bin lira nakdi destek sağlanmıştır. İzmir'de vaat değil icraat siyaseti yapıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve şehrimizin sportif faaliyetlerine katkı sunmak önemli bir vazifemizdir." dedi.



Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'nin her yerinde olduğu İzmir'de de amatör spor kulüplerinin faaliyetlerine ara verilmişti. Bu dönemde faaliyetlerini durdurmak durumunda kalan amatör spor kulüpleri, maddi açıdan zorluklarla karşı karşıya kalmışlardı. Kulüplerin ve bu kulüplerin idari ve mali işlerini yürüten derneklerin imdadına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan nakdi destekler yetişti. İzmir'de salgından olumsuz etkilenen spor kulüplerine verilen desteklere ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





İzmir'imiz ülkemizin en çok amatör spor kulübü bulunan şehirlerinden birisidir. Her branştan sporcu çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe hazırlandığı spor kulüplerimizin, faaliyetlerini durdurmak durumunda kalmaları maalesef hepimiz için üzücü olmuştur. Çünkü biz biliriz ki; kulüplerimiz yalnızca birer sporcu değil, aynı zamanda iyi, kültürlü ve disiplinli bir şekilde toplumun içerisine dâhil olan birer insan yetiştirmektedir. Covid-19 salgını süresince, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığı için kulüplerimizin de fedakârlık yapmaları gerekmiştir. Her kulübümüzün de bu dönemde standart ihtiyaçları dolayısıyla giderlerinin devam etmesi söz konusu olmuştur. Bu nedenle, oluşan ihtiyaçların karşılanması maksadıyla, İzmir'de aktif olarak faaliyet halinde olan ama bu süreçte ara vermek mecburiyetinde kalan, her branştan 274 spor kulübümüze toplamda 2 milyon 370 bin lira nakdi destek sağlanmıştır. Bununla birlikte; İzmir'de son 18 yılda amatör spor kulüplerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızca yapılan yardımların miktarı yaklaşık 20 milyon liradır. Şehrimize gençlik ve spor alanında verilen destek ve yapılan yatırımların toplam miktarı ise 4 milyar lirayı aşmıştır. AK Parti olarak, İzmir'de vaat değil icraat siyaseti yapıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve şehrimizin sportif faaliyetlerine katkı sunmak önemli bir vazifemizdir ve daha önce vatandaşlarımız ve esnafımız için olduğu gibi, toplumun ihtiyacı olan her kesimine yönelik desteklerimiz sürecektir.