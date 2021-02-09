‘Her türlü afet tedbir gerektirir’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'de yaşanan sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Sürekli; her türlü afetin tedbir gerektirdiğine dikkat çektiği açıklamasında, "Afetlerin doğal gerçekliği kadar, kent yönetimlerini bağlayan boyutlarını da dikkate almak gerekir. Bunu yakın geçmişte deprem felaketiyle de tecrübe ettik. Depremler, heyelanlar kentsel dönüşümü; sel felaketleri; alt yapı düzenleme ve güçlendirme çalışmalarını, dere ıslahları gibi yatırımları gerekli kılmaktadır. İzmir, neredeyse çeyrek asırdır biriken bir ihmalin sonuçlarını yaşamaktadır. Bu tabloda yerel yönetimlerin sorumluluğu büyüktür. Bunu İzmirli hemşerilerimizde yüksek sesle dile getirmeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.