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Haberler İzmir İzmir ve Manisa'da suç örgütüne komando destekli operasyonda 9 şüpheli yakalandı

ve 'da suç örgütüne komando destekli operasyonda 9 şüpheli yakalandı

ve 'da jandarma ekiplerince suç örgütüne yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Operasyona Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri de katıldı.

İzmir ve Manisa'da suç örgütüne komando destekli operasyonda 9 şüpheli yakalandı
AA

09.02.2021, 18:39

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, hakaret, cebir ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden şüphelilerin yakalanmasını için çalışma başlattı.

Vatandaşları korkutarak haraç alan ve örgütlü şekilde yağma suçunu işleyen şüphelilere yönelik İzmir'in Kınık ve Bergama ilçeleriyle Manisa'nın Soma ilçesinde, komandoların da katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, 10 ev ve 4 iş yerindeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 1 otomatik av tüfeği, 5 bıçak, 2 tabanca kabzası ve 10 cep telefonu ele geçirdi. Jandarma, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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