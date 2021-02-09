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Haberler İzmir İzmir'de 12 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 12 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

İzmir'in ilçesinde iki farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, üzerlerine mazot çözeltisi etiketi yapıştırılmış bidonlarda yaklaşık 15 bin litre etil alkol ele geçirdi.

İzmir'de 12 ton kaçak etil alkol ele geçirildi
AA

09.02.2021, 16:02

İzmir'in Bornova ilçesinde, 2 depoda 12 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serintepe Mahallesi'ndeki 2 depoda kaçak etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Birbirlerine yakın olan depolara düzenlenen operasyonda, 5 litrelik bidonlarda toplam 12 bin litre kaçak etil alkol ile çok sayıda sahte etiket ele geçirildi.

İmalatçıların, etil alkolü saklamak için plastik bidonların üzerine dizel araçlarda kullanılan bir çözeltinin etiketini bastığı, altında ise gerçek etiketin olduğu belirlendi.

A.G. (27), D.K. (26) ve M.G. (25) gözaltına alındı.

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