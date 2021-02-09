İzmir’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünce Ege için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Fırtınanın neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle 'Turuncu Alarm' verildi. Gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir, Manisa, Aydın'ın kıyı ilçeleri, Muğla, Balıkesir'in batı kıyıları ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörüldü. İzmir'in Karabağlar ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir caminin minaresinden aşağı beton parçalar düşerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle, İzmir'deki tüm vapur seferleri iptal edildi.

İZMİR'DE öğle saatlerinde başlayan rüzgarın yerini fırtınaya bırakmasıyla vatandaşlar, Kordon'da yürümekte zorlandı. Tüm vapur seferleri ise saat 13.00 itibarıyla iptal edildi.

Fırtına ile sağanağın etkili olacağı kentte vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Bozyaka Semti 3172 Sokak'taki Zincirlikuyu Camii'nin minaresinden aşağı, dün saat 14.00 sıralarında şiddetli rüzgarın etkisiyle beton parçalar düştü.

Sokak trafiğe kapatılırken, olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.