  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

9.2.2021

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünce Ege için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Fırtınanın neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle 'Turuncu Alarm' verildi. Gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir, Manisa, Aydın'ın kıyı ilçeleri, Muğla, Balıkesir'in batı kıyıları ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörüldü. İzmir'in Karabağlar ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir caminin minaresinden aşağı beton parçalar düşerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle, İzmir'deki tüm vapur seferleri iptal edildi.

İZMİR'DE öğle saatlerinde başlayan rüzgarın yerini fırtınaya bırakmasıyla vatandaşlar, Kordon'da yürümekte zorlandı. Tüm vapur seferleri ise saat 13.00 itibarıyla iptal edildi.
Fırtına ile sağanağın etkili olacağı kentte vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Bozyaka Semti 3172 Sokak'taki Zincirlikuyu Camii'nin minaresinden aşağı, dün saat 14.00 sıralarında şiddetli rüzgarın etkisiyle beton parçalar düştü.
Sokak trafiğe kapatılırken, olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.