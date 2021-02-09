İzmir'de vapur seferleri normale döndü

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri tekrar başladı.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşullarının sona ermesiyle tüm vapur seferlerin yapılacağı belirtildi.
Seferler, olumsuz hava şartları nedeniyle dün saat 13.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulmuştu.
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