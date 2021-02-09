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Haberler İzmir İzmir'de vapur seferleri normale döndü

'de normale döndü

Son dakika... ’de etkili olan rüzgar nedeniyle geçici olarak iptal edilen deniz seferleri, tarafından yapılan açıklama ile yeniden başladı.

İzmir'de vapur seferleri normale döndü
AA

09.02.2021, 08:34

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri tekrar başladı.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşullarının sona ermesiyle tüm vapur seferlerin yapılacağı belirtildi.

Seferler, olumsuz hava şartları nedeniyle dün saat 13.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulmuştu.

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