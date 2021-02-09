Haberler İzmir Ödemiş'te serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi yakalandı

Ödemiş'te serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda, serada yetiştirilen 663 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.