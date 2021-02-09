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Haberler İzmir Ödemiş'te serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi yakalandı

'te serada yetiştiren 1 kişi yakalandı

'in ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda, serada yetiştirilen 663 kök bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş'te serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi yakalandı
DHA

10.02.2021, 06:50

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir adreste hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, seralarda yetiştirildiği belirlenen 663 kök Hint keneviri bitkisi ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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