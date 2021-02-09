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Haberler İzmir Sel kahramanlarına başarı belgesi

Sel kahramanlarına başarı belgesi

Valisi , sel felaketinde örnek performans sergileyen sağlık çalışanı ve komiser 'a başarı belgesi takdim etti.

Sel kahramanlarına başarı belgesi

9.2.2021

İzmir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde, evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için mesai arkadaşlarıyla bölgeye giden görevli hemşire Ayla Kırs, beline kadar suya girerek hastaya müdahale etmişti. Yine araçların suya gömüldüğünü gören İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Enes Al da, beline kadar suya girerek tek tek araçların içinde kimse var mı diye kontrol etmişti. Sağlık çalışanı Kırs ve komiser Enes Al'ın bu davranışı, herkesin takdirini kazanmıştı.

DEVLETİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİNİZ
İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger de, Ayla Kırs ve komiser Enes Al'ı makamında kabul ederek başarı belgesi takdim etti. Köşger, "Olağanüstü durumlarda yapılan işin kıymeti daha da iyi anlaşılıyor. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Devletimizi en güzel şekilde temsil ettiniz. Afetlerde devletimizin halkımızın yanında olduğunun daha iyi anlaşılmasına vesile oldunuz" dedi.



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