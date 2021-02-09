Zerrin başkan koronaya yenildi

İzmir'in Bornova Belediyesi'nde 25 yıldan fazla imar müdürlüğü dahil birçok birimde görev yaptıktan sonra başkan yardımcılığı görevine getirilen, son olarak da Urla Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapan Zerrin Gençtürk( 61), Kovid-19 kurbanı oldu. Başarılı bürokratın tedavi gördüğü Urla Devlet Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitirdiği ve ailesi tarafından düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildiği öğrenildi. ZERRİN Gençtürk'ün ölümü, Bornova Belediyesi ve Urla Belediyesi'nde büyük üzüntü yarattı. Zerrin Gençtürk ile belediye başkanlığı döneminde görev yapan Bornova Belediyesi eski Başkanı Olgun Atilla, Gençtürk'ün ölümünden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Gençtürk'ün yeri doldurulamaz bir bürokrat olduğunu söyleyen Attila, "Zerrin başkan, tam bir görev insanıydı. Tecrübesinden yararlanılacak eşsiz bir insandı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL