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İl Kongresinde geri sayım! Başkan Sürekli'den önemli mesajlar

İl Başkanı , 2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Reform Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, “Bizim için üretmenin, çalışmanın istisnası ve molası yok. Yeni yıl, yeni dönem heyecanı ile yolumuza devam edeceğiz. Pandemi önlemlerini de alarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Her dönemeçte, millete hizmet yolculuğunun, bu kutlu davanın bir ferdi olmanın gururuyla yenileniyor ve büyüyoruz. Yeni dönem; inşallah, ülkemiz ve İzmir’imiz için hayırlar getirecek.” dedi.

AK Parti İzmir İl Kongresinde geri sayım! Başkan Sürekli'den önemli mesajlar
İHA

10.02.2021, 15:22 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021, 15:22

22 Şubat Pazartesi günü saat 12.00'de Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongreye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. 572 delege ile yapılacak kongreye, aday olarak giden AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "İzmir, Cumhurbaşkanımız ve Genel Merkezimiz nezdinde özel bir şehir. Bu her zaman böyle oldu. Her zaman bir ayakları İzmir'deydi. Kongremize Cumhurbaşkanımız katılacaklar. Ayrıca; delegelerimizin katılımını da eksiksiz bekliyoruz. Birlik, beraberlik içinde; görev dönemimiz boyunca yaptıklarımızı sunacak, yeni dönem hedeflerimizi belirleyeceğiz. Bizim hedefimiz ve duruşumuz belli. Büyük ve Güçlü Türkiye, kalkınan, mutlu bir İzmir. Bu hedefle çalışmaya devam edeceğiz."



BİRBİRİNDEN DEĞERLİ BAŞVURULAR ALIYORUZ
AK Parti çatısı altında yönetici olarak hizmet etmek isteyen birbirinden değerli başvurular aldıklarını söyleyen Sürekli, "Bu gerçekten onur verici bir tablo. Yönetimde yer almak, taşın altına elini koymak isteyen, gece gündüz hizmete talip olan arkadaşlarımız var. Her biri birbirinden değerli, nitelikli ve heyecanlı. Yüzlerce başvurudan 50 asil, 25 yedek olmak üzere yönetim listesi oluşacak.

Yönetimde olamayanlarla da birlikte yol yürüyeceğiz. Ancak, hatırlatmak isterim ki bizim yolumuzda; kişisel menfaat, koltuk sevdası yoktur. Her birimizin düsturu davamıza ve milletimize hizmetkârlıktır. İçeride yahut dışarıda, hangi sıfatla olursa olsun, bu düsturla çalışmanın birbirinden farkı yoktur. İnşallah, kongremizi tek vücut olarak gerçekleştirecek, heyecanımızı tazeleyerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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