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Haberler İzmir Atlamadan önce annesine intihar edeceğini söylemiş

Atlamadan önce annesine intihar edeceğini söylemiş

’in ilçesinde, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği belirtilen Okay C.'nin olayında yeni bir gelişme yaşandı. Son dakika bilgisine göre, Okay C., psikolojik sorunlarla boğuşuyordu. Olay öncesi kendisini balkondan atlayacağını annesine söyledi. Ancak Okay C.'nin engel olmak isteyen annesini itip, kendisini boşluğa bıraktığı belirlendi.

Atlamadan önce annesine intihar edeceğini söylemiş
DHA

10.02.2021, 19:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021, 19:36

Olay, saat 03.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Okay C., oturduğu 13 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairesinin balkonundan aşağıya düştü.

Gürültüyü duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Okay C., kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İzmir'de 7'nci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

DÜŞMEDİ, İNTİHAR ETTİ

Savcının incelemesinin ardından Okay C.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturmada, Okay C.'nın dengesini kaybedip, düşmediği, intihar ettiği tespit edildi. İntiharın ardından olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Okay C.'nin 3 yıldır İstanbul'da yaşadığı ve işyerini kapatıp İzmir'e döndüğü öğrenildi.

ANNE ENGEL OLAMADI

Son günlerde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Okay C.'nin olay öncesinde balkondan atlayacağını söylediği annesinin kendisine engel olmaya çalıştığı öğrenildi. Ancak, annesini iterek kendisinden uzaklaştıran Okay C.'nin ardından balkondan atladığı belirlendi.

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