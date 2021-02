Haberler İzmir Atlamadan önce annesine intihar edeceğini söylemiş

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği belirtilen Okay C.'nin olayında yeni bir gelişme yaşandı. Son dakika bilgisine göre, Okay C., psikolojik sorunlarla boğuşuyordu. Olay öncesi kendisini balkondan atlayacağını annesine söyledi. Ancak Okay C.'nin engel olmak isteyen annesini itip, kendisini boşluğa bıraktığı belirlendi.

DHA 10.02.2021, 19:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021, 19:36