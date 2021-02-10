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Haberler İzmir Çeşme'de Aya Haralambos anısına ayin

'de anısına ayin

'in ilçesinde 2012 yılında yapılan restorasyonunun ardından kültürel amaçlarla kullanılan tarihi Kilisesinde, Aya Haralambos anısına ayin düzenlendi.

Çeşme'de Aya Haralambos anısına ayin
İHA

10.02.2021, 19:30

94 yıl aradan sonra ilk kez 10 Şubat 2016'da Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından Aya Haralambos Kilisesinde gerçekleştirilen ayin, her yıl 10 Şubat tarihinde olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirildi.

Özel izinle gerçekleştirilen ve pandemi önlemleri nedeniyle az sayıda Ortodoks'un katıldığı ayini, İzmir Metropoliti Bartholomeos yönetirken Panaretos, Varnavas, Ieronimos adlı papazlar da kendisine eşlik etti.

Ayin nedeniyle Çeşme Çarşısında ve tarihi kilisesinin etrafında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Ayini, çarşıdan geçen vatandaşlar da tarihi kiliseye girerek merakla izledi.

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