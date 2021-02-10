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Haberler İzmir Ege Denizi için fırtına uyarısı

için uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın günün ilk saatlerinden itibaren 'nde, hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli uyarısı yaptı.

Ege Denizi için fırtına uyarısı
AA

10.02.2021, 17:50

Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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