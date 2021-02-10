Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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