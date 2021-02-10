Vapurda yolculuk yapan vatandaşlar, bugün saat 12.00 sıralarında, Bostanlı İskelesi'nin 500 metre ilerisinde suda hareketsiz biri olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Deniz Polisi, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede, cesedin 55-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu saptandı.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatan polis, cesedin kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor.
İzmir'de korkunç olay! Bostanlı vapurundaki vatandaşlar görünce polise haber verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.