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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Bostanlı vapurundaki vatandaşlar görünce polise haber verdi

'de korkunç olay! vapurundaki vatandaşlar görünce polise haber verdi

Son dakika... ’in ilçesi açıklarında, denizde 55-60 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliği araştırılıyor.

İzmir'de korkunç olay! Bostanlı vapurundaki vatandaşlar görünce polise haber verdi
DHA

10.02.2021, 13:40 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021, 15:02

Vapurda yolculuk yapan vatandaşlar, bugün saat 12.00 sıralarında, Bostanlı İskelesi'nin 500 metre ilerisinde suda hareketsiz biri olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Deniz Polisi, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede, cesedin 55-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu saptandı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Soruşturma başlatan polis, cesedin kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor.

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