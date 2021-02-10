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Haberler İzmir İzmir'de minibüs su kanalına devrildi

'de minibüs su kanalına devrildi

ilçesinden istikametine giden Tahsin Yılmaz'ın kullandığı 35 D 8597 plakalı minibüs Zafer Mahallesi Tekstil mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

İzmir'de minibüs su kanalına devrildi
AA

11.02.2021, 01:47 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021, 01:47

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkıştığı yerden kurtarılan Yılmaz, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kanala düşen minibüs, çekiciyle çıkarıldı.

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