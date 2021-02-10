Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkıştığı yerden kurtarılan Yılmaz, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kanala düşen minibüs, çekiciyle çıkarıldı.
İzmir'de minibüs su kanalına devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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