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İzmir'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kazada araçlar paramparça oldu.