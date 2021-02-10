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Haberler İzmir İzmir'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kazada araçlar paramparça oldu.

İzmir'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
AA

10.02.2021, 23:47

Edinilen bilgilere göre, Bayrak Caddesi ile Kafkas Caddesi kavşağında 35 APL 717 plakalı Ayberk Kardaş'ın (18) kullandığı motosiklet ile 35 APV 745 plakalı Serap Tekin idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Kardaş ile motosiklette bulunan Ege Sırımcı yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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