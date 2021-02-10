İzmir’de olaylı gece

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURULDU

İZMİR'İN Konak ilçesi Ballıkuyu Mahallesi'nde, önceki gece saat 01.00 sıralarında Kemal G. (37), pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş açtığı için polise şikayet ettiği Mustafa K. (29) tarafından pompalı tüfekle evinin çatısında vuruldu. 2 çocuğunun gözü önünde vurulan Kemal G. bacağından ve göğsünden yaralandı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren Mustafa K. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kemal G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından aranan Mustafa K'nin, çocuk kaçırma ve alıkoyma, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, yağma gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.



MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

İZMİR'İN Buca ilçesinde önceki gece akrabalarına misafirliğe giden Ferhat K. (35), akrabalarına ait apartmanın 3. katında kaldığı sırada kapısını çalan M.B ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından vuruldu. Göğsünden vurulan Ferhat K. kanlar içerisinde yere yığılırken, M.B. ve yanındaki şahıs olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Ferhat K'nin tedavisi sürerken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



8 METREDEN DÜŞEN İŞÇİ KURTARILAMADI

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, bir iş yerinin çatısına tamirat için çıkan işçi, çatıdan düşerek yaşamını yitirdi. Olay önceki akşam, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Kara (34), bir iş yerinin çatısını onarmak için çatıya çıktı. Bir süre sonra Kara, yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan Kara, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Murat Kara, yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



ARACINDA RUHSATSIZ SİLAHLA YAKALANDI

İZMİR'İN Konak ilçesi Hilal Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilden ruhsatsız tabanca çıktı. Ekipler, ruhsatsız tabancaya el koyarken otomobil sürücüsü E.Ö'ye Kabahatler Kanunu'na göre emre aykırı davranışta bulunma suçundan 427 lira idari para cezası uyguladı.