‘Ahır ruhsatlı’ binaya yaşlı bakım evi yapıldı

İzmir'de Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın, "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab'ın ümmeti değiliz" paylaşımı nedeniyle Hz. Muhammed'e hakaret suçundan 7.5 ay hapis cezasına çarptırılmasının yankıları sürerken, ilçede bu kez de bir imar skandalı patlak verdi.

YASAYI HİÇE SAYDILAR

İzmirli avukat Faruk Öktem, Kemalpaşa Belediyesi'nin tek katlı ahır ve besi damı ruhsatlı tarım arazine 3 katlı yaşlı bakım ve huzur evi yapılmasına göz yumduğunu ve görevin kötüye kullanıldığını iddia etti. İmar Müdürlüğü yetkililerinin, tarım imarlı alanda ahır ve besi damı ruhsatlı binaya 3 katlı yaşlı bakım evi inşa ettiğini öne sürerek Savcılığa şikayette bulunan Öktem, binanın mühürlendiğini ve usule ayrıkı verilen Yapı Ruhsat Belgesi'nin iphtal edilmesine rağmen, Kemalpaşa Belediyesi'nin görevini yerine getirmediğini belirtti. Mührün kırılarak inşatın yapıldığına dikkati çeken avukat Öktem, Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk etapta buradaki araziye tek katlı ahır ve besi damı ruhsatı verildiğini belirten Öktem, "Daha sonra imar barışı içine sokularak tekrar yapı kayıt belgesi alınmış ve bu ahır ve besi damı inşaatı 3 katlı yaşlı bakım evine dönüştürülmüş" dedi. Usulsüzlüğün bununla da kalmadığını dile getiren Faruk Öktem, havadan çekilmiş fotoğraflarla, yaşlı bakım evi inşaatının imar barışı için verilen tarihlerden sonra yapıldığını ortaya koydu. Öktem, yapı kayıt belgesi iptal edilen, 'ahır ve besi damı' ruhsatlı taşınmazda hukuka aykırı olarak yaşlı bakımevi inşaatının devam ettiğini, burada 2 ayrı bina olarak 3 katlı yaşlı bakım evi yapıldığı, inşaatın tarımsal çevreye zarar verdiği ve binanın yüksekliğe aykırı olduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Kemalpaşa Belediyesi'ndeki bazı görevliler hakkında da Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDIDI

Soruşturma dosyasında, İzmir Kemalpaşa Yukarıkızılca mahallesindeki tarımsal alanda 1/5000 ve 1/1000 imar planları bulunmayan 210 ada 31 parsele inşaat yapıldığı, Kemalpaşa Belediyesi'nin inşaatın 'Ahır ve Besi Damı' olarak ruhsatlandırıldığı, ruhsata aykırı kısımları bulunduğu ve yapı ruhsat belgesi iptal edilmesine rağmen mührünün kırılarak buranın yaşlı bakım evine dönüştürüldüğü yer aldı.

Fatih ŞENDİL