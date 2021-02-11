AK Parti'li Dağ'dan, Foça Tatil Köyü'nün özelleştirilmesi kararında emeği geçenlere teşekkür

Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Foça Tatil Köyü'nün 16 yıldır kullanılmamasının İzmir'e hizmet etme noktasındaki herkesi olduğu gibi kendilerini de üzdüğünü belirtti.

İhale ile tatil köyünün 49 yıllığına "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirileceğini hatırlatan Dağ, şunları kaydetti:

Foça Tatil Köyü 49 yıllığına özelleştirilecek

"Foça Fransız Tatil Köyü tekrar aktif hale gelecek ve bir turizm değeri olarak hem bölgeye hem de ülkemize katma değer sunacak, Foça ekonomisini canlandıracaktır. Bu süreçte emeği geçen bürokratlarımıza ve herkese İzmir adına şükranlarımı sunuyorum. Uzun süredir tatil köyünün eski güzel günlerine kavuşması için Ankara'da girişimlerimiz ve görüşmelerimiz sürmekteydi. Önce ihale, sonra da tekrar kullanılabilir hale gelene kadarki süreçte de daha önce olduğu gibi takibimizi sürdüreceğiz. Foça'mıza, İzmir'imize ve ülkemize inşallah hayırlı uğurlu olsun."

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirileceğini bildirmiş, konuya ilişkin ilan bugün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.