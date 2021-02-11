Haberler İzmir Foça'da 2 gündür kayıp olan emekli bekçinin cesedi denizde bulundu

Foça'da 2 gündür kayıp olan emekli bekçinin cesedi denizde bulundu

Son dakika... İzmir'in Foça ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan emekli bekçi Ahmet Gürel'in (67), denizde cansız bedeni bulundu. Polis, evli ve 2 çocuk babasının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

11.02.2021, 17:07