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Haberler İzmir İzmir çiftçisini sevindiren haber! Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

çiftçisini sevindiren haber! 'nda su seviyesi yükseliyor

Son haftalarda ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar ’in en önemli barajlarından Güzelhisar Barajını doldurmaya devam ediyor. Barajdaki doluluğun artması özellikle bölgede çiftçilikle uğraşan vatandaşları sevindirdi.

İzmir çiftçisini sevindiren haber! Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
İHA

11.02.2021, 14:05

Güzelhisar Barajında 10 gün önce yüzde 74 olan doluluk son ölçümlere göre yüzde 76,16 seviyesine kadar yükseldi. Böylelikle Güzelhisar Barajındaki su seviyesi geçen yılın aynı ayında ölçülen seviyeye ulaştı. Önümüzdeki günlerde sürmesi tahmin edilen yağışların doluluğu daha da arttırması bekleniyor.



Bölgedeki sağanak yağışlar Güzelhisar Barajı'nı olduğu gibi İzmir'e içme suyu sağlayan diğer barajları da doldururken geçtiğimiz hafta görülen sağanak yağışların ardından bölgedeki bazı barajlarda kontrollü su tahliyesi yapıldı.

Son yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı yüzde 55, Balçova Barajı yüzde 79, Ürkmez Barajı yüzde 89, Güzelhisar Barajı yüzde 76, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 70, Gördes Barajı yüzde 4 seviyelerine ulaştı.

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