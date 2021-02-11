İzmir çiftçisini sevindiren haber! Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

Güzelhisar Barajında 10 gün önce yüzde 74 olan doluluk son ölçümlere göre yüzde 76,16 seviyesine kadar yükseldi. Böylelikle Güzelhisar Barajındaki su seviyesi geçen yılın aynı ayında ölçülen seviyeye ulaştı. Önümüzdeki günlerde sürmesi tahmin edilen yağışların doluluğu daha da arttırması bekleniyor.





Bölgedeki sağanak yağışlar Güzelhisar Barajı'nı olduğu gibi İzmir'e içme suyu sağlayan diğer barajları da doldururken geçtiğimiz hafta görülen sağanak yağışların ardından bölgedeki bazı barajlarda kontrollü su tahliyesi yapıldı.



Son yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı yüzde 55, Balçova Barajı yüzde 79, Ürkmez Barajı yüzde 89, Güzelhisar Barajı yüzde 76, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 70, Gördes Barajı yüzde 4 seviyelerine ulaştı.