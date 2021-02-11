İzmir’e kar geliyor

FIRTINA ve yağışın etkili olduğu İzmir'de, cumartesi günü sıcaklıklar 12 derece birden düşecek.

Soğumayla birlikte Ege Denizi'nde oluşacak alçak basınç ile kar yağışı da bekleniyor. Fırtına ve yağışların görüldüğü kentte güney rüzgarlarının etkisiyle Libya üzerinden yoğun çöl tozu gelecek. Akşam saatlerinde ise yağış kendini yeniden gösterecek.

Cuma günü Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisiyle sıcaklıklar düşecek. Cumartesi gününden itibaren sıcaklığın 10 derecenin altına inmesiyle özellikle kentin yüksek yerlerine kar düşmesi bekleniyor.