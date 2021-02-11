  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’e kar geliyor

’e kar geliyor

İzmir’e kar geliyor

11.2.2021

FIRTINA ve yağışın etkili olduğu İzmir'de, cumartesi günü sıcaklıklar 12 derece birden düşecek.
Soğumayla birlikte Ege Denizi'nde oluşacak alçak basınç ile kar yağışı da bekleniyor. Fırtına ve yağışların görüldüğü kentte güney rüzgarlarının etkisiyle Libya üzerinden yoğun çöl tozu gelecek. Akşam saatlerinde ise yağış kendini yeniden gösterecek.
Cuma günü Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisiyle sıcaklıklar düşecek. Cumartesi gününden itibaren sıcaklığın 10 derecenin altına inmesiyle özellikle kentin yüksek yerlerine kar düşmesi bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’e kar geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.