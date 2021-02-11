Yaşlı kadın, kapağı çalınan rögara düştü

Buca ilçesinde, birkaç gün önce kapağı çalındığı için kaldırımda üzeri açıkta kalan bir metrelik rögar çukuru dün yaşlı bir kadının ölümüne yol açıyordu. Dengesini kaybederek rögara düşen yaşlı bir kadın 15 dakika boyunca çaresizce kuyuda bekledikten sonra, bir vatandaşın yardımıyla düştü yerden çıkarıldı.