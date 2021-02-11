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Haberler İzmir Yaşlı kadın, kapağı çalınan rögara düştü

Yaşlı kadın, kapağı çalınan rögara düştü

'de kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın, rögar kapağının çalınması sonucu açıkta kalan çukura düşerek yaralandı. Kadının dakikalarca yardım beklediği acı dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşlı kadın, kapağı çalınan rögara düştü

11.2.2021

Buca ilçesinde, birkaç gün önce kapağı çalındığı için kaldırımda üzeri açıkta kalan bir metrelik rögar çukuru dün yaşlı bir kadının ölümüne yol açıyordu. Dengesini kaybederek rögara düşen yaşlı bir kadın 15 dakika boyunca çaresizce kuyuda bekledikten sonra, bir vatandaşın yardımıyla düştü yerden çıkarıldı.

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