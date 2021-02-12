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Haberler İzmir Çeşme’de hortumun izleri siliniyor

’de hortumun izleri siliniyor

’nin ’nde dün akşam saatlerinde yaşanan felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, hortumun etkisiyle savrulan araçlar vinç yardımıyla oldukları yerlerden çıkarıldı.

Çeşme’de hortumun izleri siliniyor
İHA

12.02.2021, 17:42

Dün akşam saatlerinde Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde yaşanan hortum felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar başlatıldı. Hortumdan etkilenen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren evlerini ve araçlarını temizlemeye başladı.



Olay yerine gelen ekipler ise hortumun etkisi ile sürüklenen ve takla atan araçları vinç yardımı ile savruldukları yerlerden çıkarttı. Vatandaşlar zarar gören evlerin onarımına da başladı.

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