Çeşme’de hortumun izleri siliniyor

Dün akşam saatlerinde Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde yaşanan hortum felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar başlatıldı. Hortumdan etkilenen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren evlerini ve araçlarını temizlemeye başladı.





Olay yerine gelen ekipler ise hortumun etkisi ile sürüklenen ve takla atan araçları vinç yardımı ile savruldukları yerlerden çıkarttı. Vatandaşlar zarar gören evlerin onarımına da başladı.

Bakan Pakdemirli İzmir'de: Hortumda 22 araç hasar gördü 4 tekne battı

Bakan Pakdemirli'den doludan zarar gören çiftçilere ziyaret

Hortum Çeşme'de çobanın hayatını yıktı: 50 senede kazandığımı 50 saniye aldı gitti