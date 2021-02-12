Hortum Çeşme'de çobanın hayatını yıktı: 50 senede kazandığımı 50 saniye aldı gitti

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki çoban Yusuf Görmez, dün meydana gelen hortumda önce çatısı çöken evde bulunan ailesinin, ardından da demir yığınları altında kalan çiftlikteki hayvanların yardımına koştu.

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde denizde oluşup karada etkisini artıran hortum, sanayi sitesi yakınlarındaki Şaban Özen'in 250 büyükbaş hayvanının bulunduğu çiftliği de vurdu. Hortum nedeniyle 2500 metrekarelik kapalı alanın demir çatısı ve bitişikteki evin çatısı çöktü.

Çiftlikte çobanlık yapan Yusuf Görmez, çatısının büyük bölümü çöken evlerinden aile bireylerini çıkardıktan sonra hayvanların yanına koştu. Durumu çiftlik sahibi Özen'e bildiren Görmez, demirlerin altında kalan hayvanları güvenli alana götürdü. Çiftlikte 4 hayvan yaralandığı için telef olmadan kesilirken diğerleri de başka çiftliğe sevk edildi.

"KAPIYI ZORLA AÇIP ÇOCUKLARA KOŞTUM"

Yusuf Görmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebe ineğe bakmak için hortumdan hemen önce çiftliğe geldiğini söyledi.

Hortumun gürültüsüyle çok korktuğunu aktaran Görmez, "Hortum bir anda şimşek gibi geldi. Bizim ev çiftliğin bitişiğinde hemen oraya koştum. Kapıyı zorla açıp çocukları dışarı çıkardıktan sonra hayvanlara gittim. Evde, eşim, oğlum, gelinim ve 3 de torunum vardı. Bazı hayvanlar demirlerin altında kalmıştı, onları kurtardım. Bir süre sonra çevreden gelen komşular da yardımcı oldu." diye konuştu.

Görmez'in eşi Suphiye Görmez ise evdeki eşyaların üzerlerine yıkıldığını anlattı.

Afeti ucuz atlattıklarını dile getiren Görmez, "Hiçbir şey göremedim. Evin içerisinden çıkamadık. Her şey 1 saniyede oldu. Çocuklar içerideydi, evin çatısı çöktü. Tüm eşyalar kırıldı. Kızların kafasına cam geldi ama bir şeyleri yok. Allah bizi kurtardı." dedi.

Görmez'in gelini Meral Görmez de sanki bomba patlamış gibi büyük bir gürültü duyduklarını söyledi.

Camların kırılıp, çatının çöktüğünü vurgulayan Görmez, "Dışarı kaçalım dedik, kaçamadık. Tüm eşyalar kırıldı. Evde hiçbir şey kalmadı. Biz kendi derdimize düştük. Saniyelik bir şey oldu. Deprem desen deprem değil bir anda camlar patladı. Çocukları korumaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

"50 SENE KAZANDIĞIMI 50 SANİYEDE ALDI GİTTİ"

Çiftlik sahibi Şaban Özen de hortum nedeniyle hayvanların çatı demirlerinin altında kaldığını anlattı.

Haber verilince kısa sürede çiftliğe geldiğini ifade eden Özen, "Allah korudu yoksa hepsi ölürdü. Şu anda 4-5 tane hayvanı kestik. Buradaki hayvanları başka çiftliklere naklediyoruz. Burada 250 hayvan vardı. Çatıdan hiçbir şey kalmadı. Allah kimseye göstermesin. Ben de gürültüyü duydum, uçak düştü sandım. Ben dışarı çıktığımda çoban aradı. 50 senede kazandığımı 50 saniyede aldı gitti." şeklinde konuştu.