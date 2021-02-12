İzmir ve çevresinde hortum tehlikesi devam ediyor mu? Meteoroloji'den açıklama geldi

11 Şubat saat 21.30 civarında Alaçatı Port mevkisinde denizde başlayan hortum karayı da etkiledikten sonra bölgeyi terk etti.
Hortumun oluşma şekli, etkisi ve süresinin tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor.
Meteoroloji yetkilileri, İzmir ve çevresinde kısa sürede benzer bir hava olayını beklemediklerini açıkladı.
Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra daha sık görülen hortumun Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir gibi deniz kıyısındaki kentlerde etkili olabildiği biliniyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK
Öte yandan, İzmir'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak.
Bölgede 18-20 derece olan hava sıcaklığının gelecek hafta 5-7 dereceye inmesi, yüksek noktalarda da kar yağışının görülmesi bekleniyor.İzmir'i hortum vurdu! Felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı Çeşme'de hortumun gelişi kamerada! Ortalık savaş alanına döndü İzmir'de dere taştı! evleri su bastı: Her yağmurda sabaha kadar bekliyoruz Vali Köşger: İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı İzmir cehennemi yaşadı! Hortumda araçlar 10 metre havalandı İzmir doluya teslim oldu; vatandaşlar küreklerle doluları temizledi
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