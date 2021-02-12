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İzmir ve çevresinde hortum tehlikesi devam ediyor mu? Meteoroloji'den açıklama geldi

İzmir'de hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Hortum olacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaralanmalara ve hasara yol açan hortumun ardından bölgede kısa sürede benzer bir hava olayı beklenmediğini bildirdi.