Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bergama ve Kınık ilçelerinde yarın akşamdan sonra başlayacak kar yağışının zamanla kuvvetli, yer yer yoğun olacağı belirtildi.
Açıklamada, kar kalınlığının iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 santimetreye ulaşacağı ifade edildi.
Kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınayla kar yağışının zaman zaman tipiye dönüşeceği belirtilen açıklamada, buzlanma ve don ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.İzmir ve çevresinde hortum tehlikesi devam ediyor mu? Meteoroloji'den açıklama geldi
Öte yandan, İzmir'de 16 Şubat Salı gününden itibaren kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiği bildirildi.
İzmir'de o ilçeler için kar uyarısı geldi! Meteoroloji'den flaş açıklama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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