Haberler İzmir İzmir'de o ilçeler için kar uyarısı geldi! Meteoroloji'den flaş açıklama...

İzmir'de o ilçeler için kar uyarısı geldi! Meteoroloji'den flaş açıklama...

Yurdun birçok kesiminde sıcaklıklarda düşüş ve kar yağışı bekleniyor. Hortum, dolu, ve fırtına ile sarsılan İzmir'de kaç yağışı olacak mı? Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre İzmir'in kuzey ilçeleri Bergama ve Kınık'ta yarın akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor.

12.02.2021, 17:18