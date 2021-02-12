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Haberler İzmir Konak'ta faciadan dönüldü! Dev aydınlatma direği araçların üzerine devrildi

'ta faciadan dönüldü! Dev aydınlatma direği araçların üzerine devrildi

’in ilçesinde 25 metrelik aydınlatma direği, fırtınadan dolayı park halindeki 5 aracın üzerine devrilirken, araçlarda maddi hasar oluştu. Dev direğin devrilmesi esnasında kimsenin olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Konak'ta faciadan dönüldü! Dev aydınlatma direği araçların üzerine devrildi
İHA

12.02.2021, 14:53 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021, 15:11

İzmir genelinde şiddetli fırtına etkili oluyor. Konak'taki Cumhuriyet Meydanı'nda da yaklaşık 25 metrelik aydınlatma direği rüzgarın şiddetine dayanamadı.

Dev aydınlatma direği, o sırada park halinde olan 5 aracın üzerine büyük bir gürültüyle devrildi. Direğin devrilmesiyle beraber araçlarda maddi hasar oluştu. Devrilme esnasında o sırada bölgede kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçti.




Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası devrilen direk, yetkililer tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

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