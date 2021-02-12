Öldüren cinnet

İZMİR Bergama'da cinnet getiren boyacı Baykent Ü. (42), eşi Saime Ü'yü (40) bıçakla öldürdükten sonra çocukları Hamit Fatih Ü. (9) ve Zehra Ü'yü (5) yaraladı ve bıçağı göğsüne sapladı.

KOMŞULARI YETİŞTİ

ÇIĞLIKLARA yetişen komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 2 çocuk ile Baykent Ü'yü hastaneye yetiştirdi. Çocukların durumunun ağır olduğu, babalarının ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Feci olay dün sabah 09.30'da Gaziosmanpaşa mahallesi Fesleğen Sokak'taki evde meydana geldi. İnşaatlarda boya ustası olarak çalışan Baykent Ü, cinnet anında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla karısı Saime Ü'yü katletti. Ardından da çocukları Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü'yü yaralayan adam, aynı bıçağı göğsüne sapladı. Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, Saime Ü'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralanan Hamit Fatih Ü, Zehra Ü. ile Baykent Ü. ambulansla Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

PSİKOLOJİSİ BOZUKMUŞ

KARISINI öldüren, 2 çocuğunu ve kendisini yaralayan Baykent Ü'nün, psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı öğrenildi. Göğsünün sol tarafından yaralanan Baykent Ü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sırasında Zehra Ü'nün, "Kurtarın bizi. Babam annemi öldürüyor" diye bağırdığı, bunun üzerine komşuların yetiştiği ortaya çıktı. KOMŞULARI yaklaşık 6 ay önce mahalleye taşınan Baykent Ü. ve ailesinin içine kapanık insanlar olduğunu belirterek, "Çok fazla dışarı çıkmazlardı. Bugüne kadar hiçbir kavga ya da tartışmalarını duymadık. Baykent Ü, inşaatlarda boyacı ustası olarak çalışıyordu" dediler.