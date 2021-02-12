Seni bir Sakız’a götürmek lazım

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde 2012 yılında yapılan restorasyonun ardından kültürel amaçlarla kullanılan tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde, Aya Haralambos anısına ayin düzenlendi. 94 yıl aradan sonra ilk kez 10 Şubat 2016'da Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından Aya Haralambos Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin, her yıl 10 Şubat tarihinde olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirildi. Özel izinle gerçekleştirilen ve pandemi önlemleri nedeniyle az sayıda Ortodoks'un katıldığı ayini, İzmir Metropoliti Bartholomeos yönetirken Panaretos, Varnavas, Ieronimos adlı papazlar da kendisine eşlik etti.





'HAKKI TESLİM EDERSİN'

Çeşme'ye 18 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Sakız Adası'nda Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan tek cami olan Mecidiye Camisi'nin restore edilmek üzere bakıma alındıktan sonra Bizans Müzesi'ne dönüştürüldüğüne dikkat çeken ve CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı eleştiren eski belediye başkanı Nuri Ertan, "Seni bir Sakız'a götürüp Abdülmecid Han'ın yaptırdığı adı Mescid Mescidi olan camiinin adını Bizans müzesi olarak değiştirdiklerini görmeni sağlamak lazım. O zaman milli duyguların kabararak hakkı teslim edersin. Oranın adı Emir Çaka Kültür Merkezi olur. Şimdi müftüye rica edeceğim. 3 aylar süresince orada dini sohbetler, dini müzikler vs vs. gibi Müslüman olan ülkede İslam'ı yaşatmalarını isteyeceğim. Herhalde sen de yardımcı olursun bak ne güzel olur. Bugün isteklerimiz yerine gelirse biraz seviniriz. Tabii önemli bir isteğim toplantılara senin ve meclis üyelerinin de iştirak etmesi. Allah'a emanet ol Çeşme'nin büyük şansı" dedi.

Metin BURMALI