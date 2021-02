Haydi Arkas bastır altekma

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bugün birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Zirve hesapları yapan ve son olarak deplasmanda Spor Toto'yu 3-1 mağlup eden 4. sıradaki Arkas Spor, evinde 7. basamakta yer alan İnegöl Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak 27. hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Maçı Misli. Com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, her galibiyetin her puanın büyük önem taşıdığı haftalara girildiklerini belirtti.

LEVENT MATMERİÇLİ İDDİALI

Hafta içinde Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yenerek moral bulan 8. sıradaki Altekma ise TVF Başkent Spor Salonu'nda saat 17.00'de 3. basamakta yer alan Halkbank'a konuk olacak. Başantrenör Levent Matmeriçli, güçlü rakiplerini yenmek istediklerini söyledi. Zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Levent Matmeriçli, "Çıkışımızı Başkent ekibi karşısında da sürdürmek istiyoruz. İyi mücadele edip İzmir'e galibiyetle döneceğiz" diye konuştu.