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Haberler İzmir İzmir'de dağlık alanda yaralanan kadının imdadına hava ambulansı yetişti

'de dağlık alanda yaralanan kadının imdadına hava ambulansı yetişti

'deki Dumanlıdağ bölgesinde kayalıklardan düşen kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, bölgeye karayolu ile ulaşımın mümkün olmadığını gördü. Bunun üzerine hava ambulansı devreye girdi.

İzmir'de dağlık alanda yaralanan kadının imdadına hava ambulansı yetişti
İHA

13.02.2021, 22:10 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021, 22:23

Dumanlıdağ mevkiinde, kayalık bölgede düşme sonucu Fatma Balaban (50) adlı vatandaşın sağ bacağı kırıldı.

İhbar üzerine Balaban için, bölgeye karayolu ulaşımı olmadığı için hava ambulansı yönlendirildi.

İzmir'de dağlık alanda yaralanan kadının imdadına hava ambulansı yetişti

Sorumlu jandarma ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonucu hasta, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Yaralı olarak kurtarılan hastanın tedavi altına alındığı ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

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