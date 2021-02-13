İzmir'de hava nasıl olacak? 13 Şubat 2021 hava durumu: Yoğun kar yağışı alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde başlayacak olan yağışının pazar gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BAZI BÖLGELERE ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

EGE VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinin yağmurlu Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı bulutlu