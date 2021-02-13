Birbiri ardına ortaya çıkan felaketler İzmir'i sarsmaya devam ediyor. 30 Ekim 2020'deki depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ardından Seferihisar'ı vuran tsunamide bir vatandaş sulara kapılıp can vermişti. Deprem ve selin yaralarını sarmaya çalışan kent, önceki gece de şiddetli fırtına, hortum ve dolu yağışı ile adeta kabusu yaşadı. Fırtına Çeşme kıyılarını vurup geçerken, Alaçatı'da oluşan hortum, denize yakın villalarda ağır hasara neden oldu. Milyonluk yatlar alabora olurken, onlarca otomobil adeta kağıt uçak gibi havada savruldu. Ekipler gece boyu çalışırken, hasarın boyutları gün ağarınca gözler önüne serildi.





PAKDEMİRLİ'DEN ZİYARET

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, olay saatlerinde İzmir'e gelmek için hemen uçakla Ankara'dan hareket etti. Ancak uçak, hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamayınca başkente geri döndü. Bakan Pakdemirli, dün sabah saatlerinde tekrar kente gelerek meydana gelen dolu yağışında seraları ve tarım mahsulleri zarar gören çiftçileri ziyaret ederek, zararlarının karşılanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.





20 SANİYE SÜRMÜŞ

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Alaçatı Port'ta zarar gören siteye giderek incelemelerde bulundu. İzmir'in felaketlerle boğuşmaya devam ettiğini söyleyen Soyer, "Aldığımız bilgilere göre her şey 20 saniyede yaşanmış. Biz bunları, hep Uzak Doğu ülkelerinde Latin Amerika'da yaşanan felaketler olarak bilirdik. Ama iklim değişikliği denilen şey, doğa felaketleri ve afetlerin bize de o kadar uzak olmadığını gösteriyor" diye konuştu.





"DIŞARIYA ADIMIMIZI ATAMADIK"

Dolu yağışından Urla'da yaklaşık 700 sera etkilendi. Doludan tarlasının hasar gördüğünü söyleyen İbrahim Saçıkara, "Çok kötüydü. Dışarıya adımımızı atamadık. Perişan durumdayız" dedi. Bir dönüm marul seram vardı, üzeri komple parçalandı. 6-7 dönüm kadar enginar tarlam vardı. Hepsi mahvoldu. Komşularımızın da arabaları parçalandı" dedi. Fatma Aksu ise "Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Çok korktuk. Çok feciydi. Dört seramız var. Dördünde de hasarımız var" ifadelerini kullandı.





ÇİFTLİK YERLE BİR OLDU

HORTUMDAN etkilenen yaklaşık 250 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin duvarları yıkılıp çatısı uçarken, çiftlik sahibi Şaban Özen, "Büyük bir felaketti. Allah kimseye göstermesin bir daha. Şu anda sağlam kalan hayvanlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz" dedi. Özen, hayvanlardan 4-5 tanesinin telef olduğunu 3 tane hayvanın da ayağının kırıldığını söyledi.



ÇİĞLİ'DE YOL ÇÖKTÜ

SAĞANAK yağış ve dolu en çok Çiğli, Urla, Güzelbahçe, Torbalı, Selçuk ve Seferihisar ilçelerinde etki oldu. Çiğli'de vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken doluları kürekle temizlemeye çalışırken, yoğun yağış sonrasında meydana gelen taşkınlar nedeniyle yol çöktü. Urla'da ise ceviz büyüklüğünde yağan dolu, 700 seraya zarar verdi.





18 KİŞİ YARALANDI

TORBALI, Selçuk ve Seferihisar ilçelerinde de tarım arazileri zarar gördü. Karabağlar'da düşen yıldırımlar büyük paniğe yol açtı. Türkiye'de eşine ender rastlanır büyüklükte hortum felaketi ile sarsılan Çeşme'de ise Alaçatı Port inşaat alanındaki vincin işçi barakalarının üzerine devrilmesi sonucu 9'u işçi 18 kişi yaralandı. Olayda yaralananlardan 16'sının tedavisi tamamlanırken, 2'sinin tedavisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde sürdüğü kaydedildi.



GÖRÜLMEMİŞ BİR VAKA

FELAKET sonrası bölgeye giden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum" şeklinde yorum yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise felaketten zarar gören çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya hesabındaki bir paylaşımla hortumdan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise ilçede 100'den fazla villanın zarar gördüğünü söyledi.



ALAÇATI CEHENNEME DÖNDÜ

İZMİR'İN Çeşme ilçesi Alaçatı semtinde perşembe gecesi 21.30 sıralarında ortaya çıkan hortum, tekne ve otomobil gibi 1 tondan fazla ağırlığa sahip araçları bile savurdu. Alaçatı Port Limanı'ndaki bazı tekne ve yatlar alabora olurken, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Hortumun şiddetiyle park halindeki çok sayıda otomobil de ters döndü. Hortum felaketi sırasında ev ve iş yerlerinde büyük hasar oluştu. Birçok evin çatısı uçtu. Yıkılan damların altında kalan küçükbaş hayvanlar ise telef oldu.





ÜNLÜ İSİMLER YENİ ASIR'A KONUŞTU

"BÜYÜK BİR FELAKET YAŞADIK

ALAÇATI'DA yaşayan ve hortuma şahit olan gazeteci Korcan Karar şunları anlattı: "21.20'de evde oturduğumuz sırada bir uğultu duyduk. Daha sonra giderek yükselen ve hiç alışık olmadığımız bir rüzgâr sesi duyuldu. Gazetecilik refleksiyle hemen dışarıya çıktım. Hortumu gördük. Hemen arabama binip görüntüleri çektim. Alaçatı Port'ta tekneler batmış, araçlar devrilmişti. Dün büyük bir felaket yaşadık. Herkese geçmiş olsun."



"KORKU FİLMİ GİBİYDİ"

ALAÇATI Portevleri bölgesinde de hasarlar oluştu. İnci Holding sahiplerinden Ümit Elbirlik ve Nazmi Elbirlik, şok anını Yeni Asır'a anlattı. Büyük korku ve panik yaşadıklarını belirten Ümit Elbirlik, "Eşim ile birlikte evde televizyon seyrediyorduk. Bir anda büyük bir gürültü oldu. Bomba patladı sandım, eşim de 'Uçak mı düştü?' dedi. Bu gürültü 4-5 dakika kadar sürdü. Evin tüm camları teker teker patladı. Korku filmi gibiydi" dedi.



"CAN KAYBI OLMAMASI MUCİZE"

GALATARARAY Kulubü eski yöneticilerinden ve iş insanı Cemal Özgörkey de kabus gecesi için evlerinin kapalı olduğunu ve İstanbul'da olduklarını söyledi. Çeşme'deki evin dış cephesinde zarar olduğunu belirten Özgörkey, "Tüm İzmir'e geçmiş olsun. Can kaybı olmaması mucize gibi" ifadelerini kullandı.



"BİR ANDA ORTALIK ISINDI"

ŞENOCAK ailesinden Ahmet Şenocak ise, büyük bir ısı geldiğini ve büyük bir uğultu ile art arda evlerinin camlarını patladığını söyledi, Şenocak, ""Bir anda aşırı derecede hava ısındı, bu ısınmanın ardından birkaç saniye sonra büyük bir uğultu ile hortumla beraber teker teker camlar patladı. Bundan sonra başımıza ne gelecek, hakikaten merak ediyoruz. Art arda yaşanan doğal afetler kenti yordu" diye konuştu.



25 METRELİK DİREK DEHŞET SAÇTI

İZMİR'İN Konak ilçesinde de 25 metrelik aydınlatma direği, kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi. Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde yaşanan olayda, aydınlatma direği kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrilirken, 5 araçta büyük maddi hasar meydana geldi.



"KAR YAĞIŞI İSTANBUL'LA BİRLİKTE TÜM TÜRKİYE'DE ETKİLİ OLACAK"

YURT genelinde ani sıcaklık düşüşü ile İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, yurda giriş yapan sert hava koşulları sonrası oluşacak don olaylarına karşı uyarıda bulundu. Özellikle İstanbul'da 14 Şubat Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren etkili kar yağışının beklendiğini söyleyen Özdemir, "Kar yağışları hafta sonu dahil olmak üzere tüm ülkede devam edecek. Perşembe günü don olayları ortaya çıkabilir. Üretim yapan, tarımla uğraşan kişiler çok dikkatli olmalı" dedi.



Mert ALPDÜNDAR

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