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’de terör örgütü propagandası operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika... ’de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İzmir’de terör örgütü propagandası operasyonu: 6 gözaltı
İHA

13.02.2021, 10:46 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021, 10:46

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin deşifresine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir'in Bayraklı, Çiğli, Karabağlar ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.



Gözaltına alınan 6 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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