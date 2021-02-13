İzmir’de uyuşturucu tacirlerine geçit yok

İZMİR'İN Tire, Buca ve Bayındır ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 bin 100 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire'nin Eğridere, Buca'nın Adatepe ve Bayındır'ın Mektep mahallelerinde uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi aldı.

27 KİŞİ TUTUKLANDI

BU kapsamda ekipler, belirlenen adreslere baskınlar yaptı. Operasyonda 4 bin 100 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ele geçirildi. Olayda Y.K, B.G, O.K, M.K, M.G, A.G, ve D.G isimli şüpheliler gözaltına alındı. Tire polisi uyuşturucu tacirlerine karşı seri operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Uyuşturucu satışını yapanlara yönelik ilçedeki 20 ayrı operasyonda 38 şüpheli yakalandı. Selçuk girişinde polis tarafından durdurulan araçtaki aramada ise vites kutusu içinde ve bölmelere saklanmış vaziyette satışa hazır 100 parça esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 11 ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği bulundu. Farklı suçlardan aranan toplam 76 şüpheliden 27'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

NADİR UYSAL