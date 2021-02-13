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Haberler İzmir İzmir’de yarışlar nefesleri kesecek

İzmir’de yarışlar nefesleri kesecek

İzmir’de yarışlar nefesleri kesecek

13.2.2021

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2021 Demir Berberoğlu Sezonu yarış takvimini açıkladı. Türkiye Pist Şampiyonası ile Türkiye Karting Şampiyonası yarışları İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıllarda birçok ulusal yarışa ev sahipliği yapan İzmir Ülkü Park Yarış Pisti, TOSFED'in açıkladığı takvimde yine Türkiye'nin en gözde pistleri arasında yerini aldı. Pist şampiyonası yarışları 5-6 Haziran, 10-11 Temmuz ile 2-3 Ekim tarihlerinde, karting şampiyonası yarışları ise 5-6 Haziran ile 10-11 Temmuz'da Ülkü Park Yarış Pisti'nde yapılacak.

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