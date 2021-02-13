Kıyı Ege için bir uyarı daha! Meteorolojiden flaş açıklama... Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de etkili olacak sağanağın, İzmir geneli ile Manisa'nın güney ve batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz Bölgesi genelinde görülecek kar yağışının da zamanla etkisini artırarak pazartesi gece saatlerine kadar yoğun olması bekleniyor.

Bölgede yaşayanların, buzlanma ve dona bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

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