CHP'li belediyelerden inciler! Yağlı müşteri Gaziemir

Belediye meclis üyelerine kahvaltı adı altında misafirlerine ikram etmek için 10 kilo tereyağ, 10 kilo sucuk ve 80'er tane boyoz ve gevrek aldıran Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'yla ilgili yine çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Kendisini her fırsatta 'Pinti Pomak' olarak tanıtan Arda'nın savurganlıkta neredeyse zirve yaptığını gösteren yeni faturalar ortaya çıktı.

ALSANCAK'TAN ALDIRDI

Daha önce ihtiyaç sahiplerine yardım için kurduğunu söylediği Sosyal Market'in açılışına çağırdıkları özel davetlilere vatandaşın ismini dahi duymadığı yiyeceklerin ikramı için belediye kasasından 35 bin lira ödediği anlaşılan Arda'nın şimdi de börek skandalı patladı. Arda'nın Gaziemir esnafı dururken Alsancak'ta faaliyet gösteren İzmir'in en lüks pastanesinden 30 Haziran-7 Temmuz 2020 arasındaki 8 günde kilosu 42 liradan 100 kilo börek aldırdığı ortaya çıktı. 100 kilo böreğe ödenen para ise, 4 bin 200 lira oldu. Arda'nın bu alımların yapıldığı Temmuz 2020'de ise, kilosu 111 liradan 18 kilo çikolata, kilosu 42 liradan 61 kilo tuzlu kurabiye, kilosu 66 liradan 42 kilo tatlı kurabiye aldığı anlaşıldı.

"İSRAFA ABONE OLMUŞLAR"

Börek skandalını ortaya çıkaran isim yine AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca oldu. Görev yaptığı denetim komisyonunda, ilgili evrakları inceleyen Atmaca, "Bu harcamalarla sosyete pastanesinin Arda ve belediyede 'Onursal Koordinatör' sıfatı kullandığı ortaya çıkan Deniz Arda'nın hizmetinde olduğu görülüyor. Adeta israfa abone olmuşlar" dedi. "18 Haziran ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında KDV hariç 88 bin 940 lira bedelle adeta bu lüks pastaneden premium üyelik satın alınmış" diyen Atmaca, "Bir ay içerisinde 110 kilo börek, 42 kilo tatlı kurabiye, 61 kilo tuzlu kurabiye, 18 kilo çikolata tüketilmiş. Benim aklım almıyor, başkan ve onursal koordinatör evde yemek yemiyorlar mı? Bu rakamları mesai günlerine bölersek; günde yaklaşık 5 kilodan fazla börek, 2 kilogram tatlı kurabiye, 3 kilo tuzlu kurabiye düşüyor. Bu nasıl bir israf düzenidir? Rakamsal olarak hesap edersek günde yaklaşık 580-600 TL'lik tüketim yapılmış" dedi.



GAZİEMİR ESNAFINI BEĞENMİYORLAR MI?

Konuya bir de ilçe esnafı açısından bakılması gerektiğini ifade eden Atmaca, "Gaziemir'de onlarca unlu mamül üreticisi ve pastane varken, bu kadar yüksek fiyatlı sosyete pastanesinden alışveriş yapmanın mantığı nedir? Gaziemir'dekiler bu düzenin klasına uymuyor mu acaba? Gaziemir esnafını beğenmiyorlar mı? Bu lüks ve şatafat merakı nereden geliyor?"

ERHAN GÜLENÇ

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