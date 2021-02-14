İzmir'de feci ölüm! Apartman boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi

Olay bugün saat 13.30 sıralarında Poligon Mahallesi 123/2 Sokak'ta bulunan Özgün Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. 77 yaşındaki Yalçın Anarat, evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle apartman boşluğuna düştü.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Anarat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Anarat'ın itfaiye ekipleri tarafından apartman boşluğundan çıkartılan cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.