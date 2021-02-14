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Haberler İzmir İzmir'de feci ölüm! Apartman boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi

'de feci ölüm! Apartman boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi

'in ilçesinde, ikinci kattaki evinin balkonundan apartman boşluğuna düşen 77 yaşındaki , yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de feci ölüm! Apartman boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi
DHA

14.02.2021, 15:16

Olay bugün saat 13.30 sıralarında Poligon Mahallesi 123/2 Sokak'ta bulunan Özgün Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. 77 yaşındaki Yalçın Anarat, evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle apartman boşluğuna düştü.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Anarat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Anarat'ın itfaiye ekipleri tarafından apartman boşluğundan çıkartılan cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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