  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması

'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması

'de, traktör ve motosikletlerin karışmış olduğu trafik kazalarını önlemek için jandarmanın düzenlediği 'huzur ve güven' uygulamasında, 107 araç trafikten men edilirken 256 sürücüye 210 bin TL idari para cezası kesildi.

İzmir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması
DHA

14.02.2021, 09:27

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 11 Şubat'ta İzmir genelinde özellikle traktör ve motosikletlerin karışmış olduğu trafik kazalarını önlemek için 'huzur ve güven' uygulaması yaptı. Uygulamaya 110'u Jandarma Trafik ve Asayiş timi olmak üzere toplamda 255 personel katıldı.

Bu kapsamda, 5 bin 24 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Karayolları Trafik Kanunu gereğince trafik kurallarına uymadıkları ve evraklarında eksiklikler bulunan toplam 256 sürücüye 210 bin 745 lira idari para cezası kesilirken, 107 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.