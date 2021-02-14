  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de karısını öldürüp çocuklarını yaralayan zanlı tutuklandı

'de karısını öldürüp çocuklarını yaralayan zanlı tutuklandı

'in ilçesinde 11 Şubat tarihinde eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra çocuklarını da yaralayan cinayet şüphelisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'de karısını öldürüp çocuklarını yaralayan zanlı tutuklandı

14.02.2021, 21:11

Olay, 11 Şubat günü sabah saat 09.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak'taki evde meydana geldi. İnşaatlarda boya ustası olarak çalıştığı öğrenilen Baykent Ü. (42), iddiaya göre mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Saime Ü.'ye (40) saldırdı.



Cinnet getirdiği iddia edilen adam, kaçmaya çalışan eşini evin kapısı önünde öldürdü. Daha sonra çocukları Hamit Fatih Ü. (9) ve Zehra Ü.'yü (5) yaralayan Baykent Ü., aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Saime Ü.'nün cansız bedeni ile yaralı haldeki baba ve 2 çocuğuyla karşılaştı.



Yaralanan Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü. ile Baykent Ü. ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın şüphelisi baba Baykent Ü., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Baykent Ü., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de karısını öldürüp çocuklarını yaralayan zanlı tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.