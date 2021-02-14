İzmir'de karısını öldürüp çocuklarını yaralayan zanlı tutuklandı

Olay, 11 Şubat günü sabah saat 09.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak'taki evde meydana geldi. İnşaatlarda boya ustası olarak çalıştığı öğrenilen Baykent Ü. (42), iddiaya göre mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Saime Ü.'ye (40) saldırdı.





Cinnet getirdiği iddia edilen adam, kaçmaya çalışan eşini evin kapısı önünde öldürdü. Daha sonra çocukları Hamit Fatih Ü. (9) ve Zehra Ü.'yü (5) yaralayan Baykent Ü., aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Saime Ü.'nün cansız bedeni ile yaralı haldeki baba ve 2 çocuğuyla karşılaştı.





Yaralanan Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü. ile Baykent Ü. ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın şüphelisi baba Baykent Ü., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Baykent Ü., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.