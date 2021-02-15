Anaokuluna haciz minikleri şoke etti

İzmir Buca'da bir ekmek fabrikası sahibi, Buca Koop mevkiinde anaokulu açan ve pandemi sürecinde kendisine kirayı ödeyemeyen Berna Aykaç'ın işyerindeki eşyalara haciz getirdi. Onlarca çocuk içeride oynarken yapılan haciz işleminde, oyuncakları da ellerinden alınan minikler çok üzüldü. Çaresiz kadının, binanın en üst katına çıkarak intihara kalkışmasını, yanında çalışan personel önledi.

ÇOCUKLAR ETKİLENDİ

Anaokulundaki haciz sırasında çocukların masaları ve sandalyeleri de ellerinden alındı. Polis fotoğraf ve video çekmek isteyen personel ve veliyi işlem yapmakla tehdit etti. Anaokulu sahibi Berna Aykaç, başına gelenleri şöyle anlattı:

YARDIM YERİNE ZAM

"10 yıldır Buca Özel Anaokulu olarak hizmet vermekteyim. Eskiden ekmek fırını olarak hizmet veren üç katlı yere 2016'da geçtim. Ciddi bir yatırım yaparak çok güzel bir okul meydana getirdim. 8 kadın öğretmene istihdam sağlıyordum. Pandemi nedeniyle kiramı ödeyemediğim için izin istedim dükkan sahibinden, ancak korona virüsü önlemleri nedeniyle tekrar kapandık. Kirada yardım görebileceğimi umut ederken Eylül ayında zam yapıldı ve kiram 28 bin lira oldu. 12.02.2021 tarihinde saat 13.00'te önce nakliye araçları sonra da icra memurları, polis ve avukat eşliğinde okula girip tahliye gerçekleştireceklerini söylediler. Resmen yalvardım, zaman istedim, çocukların yanında yapmayın sonra gelin diye diz çöktüm ama acımadılar. Çocukları odaya kapatarak haczi yaptılar. Veliler arayarak çocuğumuz bir daha gelmek istemiyor, polislerin odaya kapatmasından korkmuşlar dedi. Gelen velilerin video ve fotoğraf çekimlerine de polis izin vermeyerek işlem yapmakla tehdit etti. İtfaiyeyi bile çağırdılar, hakaret etti diyerek beni karakola götürdüler. 8 kadın personelimiz şu an borç harç içinde işsiz kaldılar."

Fatih ŞENDİL