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Haberler İzmir Evinde boğazı kesilmiş halde bulunan kadın hayatını kaybetti

Evinde boğazı kesilmiş halde bulunan kadın hayatını kaybetti

’in ilçesinde, evinde boğazından bıçaklanmış halde bulunan kadın hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Evinde boğazı kesilmiş halde bulunan kadın hayatını kaybetti
İHA

15.02.2021, 18:09

Edinilen bilgiye göre, Levent Mahallesi 3481 Sokak'ta yaşayan O.A. (22), 112 acil servisi arayarak annesi Sibel A.'yı (46) evde boğazından bıçaklanmış halde bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sibel A. hastanede hayatını kaybetti. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen O.A.'nın evin önünde "Bu ev uğursuz. Babam da bu evde öldü" diyerek feryat ettiği ifade edilirken, cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenilen O.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.



Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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