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Haberler İzmir İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 41 sığınmacı kurtarıldı

açıklarında sürüklenen lastik bottaki 41 sığınmacı kurtarıldı

'in ilçesi açıklarında, sürüklenen lastik bottaki 41 sığınmacı kurtarıldı. Ekiplerce karaya çıkarılan 41 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 41 sığınmacı kurtarıldı
AA

15.02.2021, 21:20

Yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan sığınmacıların bulunduğu lastik bot, Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Yardım beklendiği ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye ulaştı.

Ekiplerce karaya çıkarılan 41 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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