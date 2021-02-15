Yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan sığınmacıların bulunduğu lastik bot, Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Yardım beklendiği ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye ulaştı.
Ekiplerce karaya çıkarılan 41 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 41 sığınmacı kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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