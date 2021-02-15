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İzmir polisinden kaçak akaryakıt operasyonu

İzmir'in Tire ilçesinde polis tarafından kaçak akaryakıt yapımında kullanılan 3 bin 200 litre atık yağ ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.D. ve C.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.