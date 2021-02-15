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Haberler İzmir İzmir polisinden kaçak akaryakıt operasyonu

İzmir polisinden operasyonu

İzmir'in ilçesinde polis tarafından yapımında kullanılan 3 bin 200 litre atık yağ ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.D. ve C.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir polisinden kaçak akaryakıt operasyonu
İHA

16.02.2021, 01:09

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde kapalı kasa kamyonetle sanayideki iş yerlerinden kaçak akaryakıt yapımında kullanılan yanık yağ toplandığına yönelik bilgi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada 3 bidonda toplam 3 bin 200 litre atık yağ ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan D.D. ve C.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

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