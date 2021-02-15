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Haberler İzmir İzmir'de kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

'de kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

'in ilçesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza Torbalı ilçesinde meydana geldi. Kamyona arkadan çarpan otomobil savrularak refüje saplandı. Otomobilde sıkışan sürücü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
AA

15.02.2021, 22:48

Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nda Adem Çebi (43) idaresindeki otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 48 PR 342 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Savrulan otomobil, refüje çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan Çebi, AKS 110 ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Çebi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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