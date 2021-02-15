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Haberler İzmir Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliler tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliler tutuklandı

'de son bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 67 zanlıdan 26'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu, tabanca ve tüfekler ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliler tutuklandı
AA

15.02.2021, 20:14

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 kilo 751 gram esrar, 4 gram kokain, 1 kilo 134 gram eroin, 3 bin 5 uyuşturucu hap, 501 gram sentetik uyuşturucu, 5 tabanca, 2 tüfek, 5 şarjör, 62 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 820 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.

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