Haberler İzmir Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliler tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliler tutuklandı

İzmir'de son bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 67 zanlıdan 26'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu, tabanca ve tüfekler ile yüklü miktarda para ele geçirildi.