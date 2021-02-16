CHP İzmir kaynıyor!

BAYRAKLI'DA KRİZ ÇÖZÜLEMİYOR

BAYRAKLI'DA Belediye Başkanı Serdar Sandal ve İlçe Başkanı Pınar Susmuş arasındaki çekişmenin yarattığı kriz hala çözülemiyor. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bayraklı ilçe Başkanı Pınar Susmuş ve yönetim kurulunda yaşanan "ayrışmaya" müdahale etmiş, yaşanan sıkıntılar "geçici süreyle" rafa kaldırılmıştı. Yücel'in bu hafta içerisinde Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Susmuş'la bir araya geleceği ifade edildi. O görüşmeden sonra ilçenin kaderi netleşecek. İlçe yönetiminden ve meclis üyelerinden bazı isimlerin Susmuş'un yönetim tarzına sert eleştirilerde bulundukları ve 12 ismin istifasının cebinde olduğu ve şimdilik istifa konusunda beklemeye geçtikleri belirtildi. 2019'da yapılan ilçe kongresinde Pınar Susmuş'la eski Milletvekili Selçuk Ayhan yarışmış, yarışı Susmuş kazanmıştı. O tarihten itibaren Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'la Susmuş'un yıldızı hiç barışmadı.



KINIK'TA DÜĞÜM OLUŞTU

CHP Kınık'ta da düğüm bir türlü çözülemiyor. CHP İlçe Başkanı İsmail Yılmaz geçtiğimiz Aralık ayında görevinden istifa etti. Daha sonra yönetim kendi içinden Hüseyin Kocabaş'ı seçti. Ancak İl Başkanı Deniz Yücel devreye girdi. Partililerle yapılan görüşme sonrası yönetimin tamamının istifası alındı. Yücel, geçen süreçte oluşturulacak 5 kişilik geçici yönetim için farklı isimlerle görüştü. Son olarak Ahmet Kanat, Mehmet Çetinkaya, Orhan Toparlı isimleri öne çıktı. Yücel'in bu isimleri genel merkeze önerdiği öğrenildi. Parti tüzüğüne göre atama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak MYK'da gerçekleştirilecek.



ÖNEMLİ BİR İSTİFA DAHA

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni kurmak için harekete geçmesinin ardından CHP İzmir'de yaşanan istifalar sürüyor. CHP'de çeşitli kademelerde yer alan ve en son il kongresinde İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Cüneyt Oğuz, CHP'den istifa ettiğini ve siyasi yaşamına İnce'nin önderliğindeki Memleket Hareketi'nde devam edeceğini açıkladı. Geçtiğimiz dönem Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı görevini yürüten, il kongresinde mevcut Başkan Deniz Yücel'in karşısına il başkan aday adayı olarak çıkan Cüneyt Oğuz, CHP'den istifa etti. Oğuz, "Ata mirasımız CHP yönetiminin maalesef ülke sorunlarına çözüm üretmekten uzak, tüm enerjisini partideki koltuklarını koruma yönünde kullandıklarını ve hatta bunun için parti içerisindeki demokrasiyi yok ettiklerini üzülerek görmekteyiz. Kime hizmet ettiğini anlamakta güçlük çektiğimiz bu yapı Cumhuriyetçi, Atatürkçü, özgürlükçü, demokrat ve laik seçmenin oylarını istismar etme noktasına gelmiştir" dedi.

"URLA VE MENEMEN KİMLER YÜZÜNDEN KAYBEDİLDİ?"

"ADAYLIK belirlemelerinde atamayla saptanan başkanlar, keyfiyetçi yaklaşımlarla yönettikleri belediyelerde örgüt hassasiyetinden uzak kararlar almaktadır. Emekçi, Atatürkçü gençlere sahip çıkmayan bu vefasız anlayış, CHP değerlerine zarar vermekle kalmayıp Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerin de geleceğini yok etmektedir" diyen Cüneyt Oğuz, "CHP, Urla ve Menemen belediye başkanlarını ne sebeple ve kimlerin yüzünden kaybetmiştir? Hala cevap verilememiş ve İzmirlilerden bir özür bile dilenememiştir. Koltuk hırsı, parti çıkarı ve memleket menfaatinin önüne geçmiştir" diye konuştu.