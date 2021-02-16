İzmir Valiliğinden zirai don uyarısı

Yapılan açıklamada; İzmir genelinde 19 Şubat Cuma günü gece yarısına kadar kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğini bu nedenle de başta çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında yayınlanan son hava tahminlerine göre Aliağa'da 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günlerinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düşecek. Aliağa'da havanın sıfır dereceye kadar düşmesi zirai don tehlikesi oluştururken soğuk havanın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Meteorolojik verilere göre Aliağa'da Cuma günü en düşük sıcaklık 4, Cumartesi günü ise 3 derece olacak. Çarşamba günü rüzgarın etkili olması tahmin edilirken hafta boyunca yağmur beklenmiyor.